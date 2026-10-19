Затянуло в станок: кусок коры превратил рабочий день россиянина в кровавый кошмар

В Кузбассе на предприятии «Лесной двор» рабочий получил тяжелую травму на деревообрабатывающем станке. Инцидент произошел 15 октября, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на Государственную инспекцию труда в Кемеровской области.

По данным ведомства, во время работы в станке застряла кора и мешала продолжать. Мужчина потянулся, чтобы ее убрать, но оборудование не выключил. Движущиеся детали мгновенно захватили куртку, а следом и руку — работник получил тяжелую травму.

Замруководителя инспекции Валерий Бучнев заявил, что специалисты детально разберут все причины и обстоятельства случившегося. По его словам, важно не просто зафиксировать нарушение, но и понять, почему оно вообще стало возможным. Проверят условия труда целиком: есть ли у работников средства защиты и соблюдаются ли правила работы с оборудованием.

В инспекции призвали работодателей строже следить за безопасностью при работе с опасным оборудованием — особенно за инструктажами, использованием средств защиты и обязательной блокировкой станков при любых вспомогательных действиях.