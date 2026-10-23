Роспотребнадзор опечатал детский центр после жалоб родителей

Роспотребнадзор временно приостановил работу детского игрового центра «Космоленд» в Салехарде — причиной стали восемь случаев кишечной инфекции у детей, которые там бывали. О закрытии сообщили на странице заведения во «ВКонтакте», передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Проверка идет по полной программе: у сотрудников взяли анализы, сделали смывы, отобрали пробы продуктов. Как сообщила руководитель центра, заведение оказывает проверяющим максимальное содействие. По ее словам, «Космоленд» будет закрыт и опечатан на время разбирательств — до полного устранения всех замечаний. Не исключено, что центр не откроется вовсе, но это, как она выразилась, покажет время.

Разбираться в ситуации предстоит суду, отметила руководительница. При этом центр не намерен уклоняться от ответственности, если вину установят.

Жалоба появилась в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте». Автор рассказала: ее ребенок и еще семеро детей после посещения «Космоленда» оказались в инфекционном отделении со схожими симптомами. По словам северянки, в центре нарушают санитарные нормы — поверхности, игрушки и оборудование не обрабатывают.