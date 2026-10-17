Собянин сообщил об уничтожении 144 украинских БПЛА за ночь на подлете к Москве

Мэр Москвы Собянин: над Москвой за ночь уничтожили 144 украинских беспилотника

Безопасность

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью на подлете к Москве было уничтожено 144 украинских БПЛА. Об это он сообщал поэтапно в своем канале в мессенджере «Макс».

Первое сообщение поступило в 00:35 мск — тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 дронов. В 1:23 мэр сообщил еще о 14 уничтоженных аппаратах, в 3:03 — о 15, в 5:17 — о 25, а в 6:41 — о 75 беспилотниках. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее, 16 октября, Министерство обороны РФ сообщало, что за день силы ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами России. Кроме того, в ночь с 15 на 16 октября было сбито 644 дрона над 28 регионами РФ и одной морской акваторией.

За неделю российские средства ПВО показали впечатляющие результаты: уничтожено 5695 беспилотников, перехвачено 4 крылатые ракеты «Фламинго» и ракета «Нептун», а также сбито 7 управляемых авиационных бомб и 2 реактивных снаряда системы HIMARS.

Ранее сообщалось о предотвращении атаки БПЛА на Ленинградскую область.

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