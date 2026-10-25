В Белгороде при атаке украинских БПЛА погиб мирный житель

ria.ru: при атаке БПЛА на Белгород погиб житель, десять человек пострадали

Безопасность

Ночью 25 октября Белгород подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате удара погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб Белгородской области в мессенджере «Макс».

По информации ведомства, десять человек получили ранения, среди них — сотрудник скорой помощи. Восемь пострадавших госпитализированы, две женщины продолжат лечение амбулаторно. На месте работают оперативные службы, устанавливаются подробности и масштаб разрушений.

Российская армия в ответ наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Применяются ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 50 БПЛА над Ростовской областью.

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