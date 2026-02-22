«Ночной кошмар над Волгой». Раскрыты детали ночной атаки на Саратов и Энгельс

Минувшей ночью жители Саратова и города Энгельс стали свидетелями мощной работы сил противовоздушной обороны. Примерно в два часа ночи по местному времени небо озарили вспышки, а вслед за ними раздались звуки, похожие на раскаты грома.

По информации, распространенной Telegram-каналом SHOT, речь идет о предположительной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Очевидцы насчитали не менее десяти громких хлопков в южном секторе Саратова. Сила взрывов была такова, что в припаркованных рядом автомобилях сработала сигнализация.

На противоположном берегу, в Энгельсе, жители также слышали звуки работы ПВО, но там количество взрывов было меньшим. Кроме того, местные жители сообщают о двух ярких вспышках, которые были замечены прямо над акваторией реки Волги.

На данный момент официальные структуры не комментируют случившееся. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 февраля над четырьмя областями России ликвидированы почти 90 беспилотников.