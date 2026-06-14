«Огненный шар в гостиной». Что делать, если в дом проникла шаровая молния?

Россиянам разъяснили механизм проникновения шаровой молнии внутрь жилых помещений. Опасное природное явление способно попасть в дом через дымоход печи.

За счет конвекции плазменный сгусток затягивается в трубу, после чего «влетает в комнату и крутится». Об этом в интервью РИА Новости предупредил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН Владимир Бычков.

Физик рекомендовал не предпринимать попыток поймать шаровую молнию, если она все же оказалась внутри помещения. Также он посоветовал не пытаться заснять явление на камеру.

«Просто спокойно стойте или сидите и ждите, пока она не погаснет», — резюмировал Владимир Бычков.

Шаровая молния способна вызывать тяжелые термические поражения кожи. При ее появлении категорически запрещено убегать — подобное поведение может стать причиной летального исхода, предупредил доктор физико-математических наук, профессор Роман Шамин.

Ранее сообщалось о том, что в разных регионах РФ зафиксированы пожары после ударов молний, есть пострадавший.