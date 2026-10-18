ВСУ сбрасывают смертельные мины-ловушки в российском регионе

ВСУ разбрасывают с дронов мины-ловушки под видом сигарет и игрушек в Брянщине

Безопасность

Брянскую область накрыла волна дистанционного минирования: украинские дроны дальнего действия сбрасывают смертельно опасные мины-ловушки на леса, дороги и населенные пункты. Об этом предупредили в администрации Стародубского муниципального округа, передает Bryansktoday.ru.

По данным властей, случаи такого минирования участились. Мины-ловушки бывают разных модификаций и способов срабатывания, но часто маскируются под обычные предметы — пачки сигарет, жестяные банки и даже детские игрушки. Опасные «сюрпризы» могут оказаться не только в приграничных селах, но и в отдаленных.

Жителей в очередной раз просят не посещать леса и водоемы, не прикасаться к подозрительным предметам и рассказать об угрозе родным и знакомым, особенно детям.

Тем временем атаки вражеских БПЛА на регион продолжились и 17 октября. В Минобороны уточнили: с 08:00 до 20:00 над Россией сбили 30 украинских беспилотников самолетного типа. ПВО работала в Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской и Орловской областях, а также в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

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