Вылил спиртное на Вечный огонь: суд арестовал жителя Реутова

ГСУ СК по Подмосковью сообщило об аресте мужчины за осквернение Вечного огня

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в осквернении Вечного огня на мемориальном комплексе «Реутовцам, погибшим за Отечество» в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, вечером 13 октября находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель подошел к центральной стеле и вылил на пламя содержимое алкогольного напитка, после чего скрылся. В кратчайшие сроки его задержали правоохранители.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «б», «в» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — осквернение мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, с угрозой применения насилия. Следователь отдела по Балашихе провел осмотр места происшествия, изъял записи камер наружного наблюдения с моментом преступления и допросил фигуранта. Сбор и закрепление доказательств продолжаются. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура Подмосковья.

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