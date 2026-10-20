Вылил спиртное на Вечный огонь: суд арестовал жителя Реутова

Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в осквернении Вечного огня на мемориальном комплексе «Реутовцам, погибшим за Отечество» в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, вечером 13 октября находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель подошел к центральной стеле и вылил на пламя содержимое алкогольного напитка, после чего скрылся. В кратчайшие сроки его задержали правоохранители.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «б», «в» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — осквернение мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, с угрозой применения насилия. Следователь отдела по Балашихе провел осмотр места происшествия, изъял записи камер наружного наблюдения с моментом преступления и допросил фигуранта. Сбор и закрепление доказательств продолжаются. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура Подмосковья.