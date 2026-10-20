«Усилят автоматизацию учета». Что изменится в оценке поведения школьников?

Сенатор Мурог: систему оценки поведения школьников донастроят

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

После промежуточного этапа апробации систему оценки поведения школьников планируют донастроить.

Как сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог, предполагается усилить автоматизацию учета, уточнить чек-листы педагогов и унифицировать зачет внешкольных достижений. Это должно выровнять шансы учащихся городских и сельских школ.

«По результатам промежуточного этапа апробации ожидается донастройка системы: усилят автоматизацию учета, уточнят рабочие чек-листы для педагогов и выработают единый подход к учету внешкольных достижений, чтобы уравнять возможности учеников из городских и сельских школ», — сказал сенатор.

По его словам, поведенческая оценка не связана с успеваемостью: она не меняет предметные отметки, результаты промежуточной аттестации и допуск к итоговым экзаменам. Метка «недопустимое» запускает поддержку — прежде всего подключение школьного психолога и разбор причин трудностей. Если динамика положительная, оценку могут пересмотреть.

Сенатор на примере Рязанской области продемонстрировал ход апробации трехуровневой системы оценки поведения школьников, уровни которой обозначены как «образцовое», «допустимое», «недопустимое». В рамках «образцовое» пилота в регионе задействованы 11 учреждений, в том числе школы № 15 и № 39 в Рязани, Торбаевская, Екшурская и Кораблинская № 1; охвачены 2–8-е классы. Участники проекта говорят, что четкие критерии по дисциплине, коммуникации и правомерному поведению помогают вести адресную воспитательную работу и уменьшают субъективность. На старте педагоги отмечали рост административной нагрузки из-за внесения данных в электронные журналы.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения утвердило время на выполнение домашнего задания.

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