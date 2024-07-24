Взрыв за взрывом под Курском: ПВО за 1,5 часа сбила уже 18 украинских дронов

Массированная атака врага на Курскую область, что началась поздним вечером в среду, 24 июля, не стихает. Армия России продолжает сбивать в небе один украинский дрон за другим.

Как сообщило Минобороны России, дежурные средства российской ПВО за последние полтора часа времени выявили в небе Курской области и уничтожили 18 украинских беспилотников.

«24 июля в период с 21.30 до 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

О пострадавших в ходе вражеской атаки и повреждениях на земле информации не приводится.

Напомним, ранее российские военные освободили населенные пункты Песчаное в Харьковской области и Розовка в соседней ЛНР. С этом военнослужащих двух элитных полков Западной группировки войск поздравил глава Минобороны России Андрей Белоусов.