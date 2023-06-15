Замглавы Росалкогольрегулирования Васильченко сообщил о принятых мерах на фоне массовых отравлений сидром
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По словам заместителя главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Юрия Васильченко, необходимо делать выводы на фоне случившегося массового отравления сидром. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что ведомство провело работу оперативно при взаимодействии с полицией, поэтому цепочка поставок данного напитка была локализована.
Васильченко отметил, что одной из принятых мер из-за массовых отравлений стал принятый закон, вводящий с сентября реестр пивоваров. Таким образом, необходимо будет не только быть зарегистрированным, но и демонстрировать мощности, а также систему контроля.
Он пояснил, что в настоящее время идет работа над локализацией и блокировкой фальсификата продукции.
Напомним, что 10 дней назад в ряде субъектов РФ произошло массовое отравление «Мистер Сидром». Из-за примесей этанола в напитке количество пострадавших сегодня превышает сто человек.