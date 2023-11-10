Зеленского предупредили о возможном скором перевороте на Украине

Конфликт между украинским президентом и главкомом ВСУ может привести к тому, что военные возьмут власть в свои руки.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон расценил гибель помощника главнокомандующего армии Украины майора Частякова как продолжение борьбы между военными и офисом президента. Зеленский боится того, что западные кукловоды сделают ставку на Залужного, а его самого сметут с политической карты. И это вполне возможный вариант.

«В мировой истории уже были случаи, когда группа офицеров решает, что политическое руководство коррумпировано, некомпетентно и бесконтрольно, а затем свергает его», - указал эксперт.

Свою точку зрения он озвучил в интервью интернет-каналу New Rules. Уже сам факт того, что главкому ВСУ дали возможность высказаться в солидных западных изданиях, говорит о многом. Украинский лидер постепенно теряет поддержку как в Соединенных Штатах, так и в Британии. Его кураторы могут отказаться от него в любой момент.