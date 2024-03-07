Житель Челябинска погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме

Пожарные, приехавшие для борьбы с огнем, эвакуировали трех человек, еще семеро ушли из дома самостоятельно. Но одного жителя спасти не удалось. Об этом сообщил ТАСС .

ЧП произошло прошедшей ночью в одном из жилых домов, который расположен на Копейском шоссе.

«Сегодня ночью ликвидировали пожар в комнате на третьем этаже жилого дома коридорного типа», - сообщили в региональном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место пожара спасатели начали выводить с этажа, где вспыхнуло пламя, всех оставшихся на тот момент людей. Семь человек сумели самостоятельно покинуть свои квартиры, еще троим это помогли сделать пожарные. Им пришлось надевать на людей спасательные комплекты. Уже при тушении пожара был обнаружен труп мужчины. Судя по всему, он отравился дымом и углекислым газом.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось потушить склад со стройматериалами в Магадане. В какой-то момент пламя охватывало порядка тысяч квадратных метров площади этого склада, но огнеборцам удалось справиться с разбушевавшейся стихией.