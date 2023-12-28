Житель Самарской области попытался убить собственного брата и зарезал его адвоката
Фото: [© Табылды Кадырбеков/РИА Новости]
В городе Чапаевске задержан 44-летний мужчина. Правоохранители считают, что подозреваемый нанес ранения своему младшему брату и его адвокату. Второй скончался от ран на месте.
К преступлению привел имущественный спор между родственниками. Они делили между собой имущество и не сошлись во мнениях. Старший из братьев пришел домой к младшему, и в подъезде ударил его несколько раз ножом. 34-летний мужчина выжил только потому, что соседи вовремя вызвали для него скорую помощь. Уже на улице преступник встретил адвоката своего родственника, с которым он уже встречался, и напал на него. Юрист получил несколько ударов в шею и грудь, после чего умер прямо на месте преступления.
Об этом сообщило ТАСС. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Теперь правоохранители возбудили уголовное дело в его отношении. Они направят в суд ходатайство о взятии его под стражу.