В ГУРБ Подмосковья рассказали подросткам, как защититься от дропперов и мошенников

Заместитель заведующего информационным отделом управления экономической безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области Владимир Брянцев рассказал подросткам, как защититься от дропперов и мошенников.

Так, в рамках партнерства с «Движением Первых» Брянцев выступил перед участниками пятой профильной смены. Он рассказал, как вычислить обман и уберечь себя от финансовых потерь, а также о распространенных мошеннических схемах.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение профильным ведомствам обеспечить безопасность жителей Подмосковья в День знаний.