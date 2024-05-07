Жителей Подмосковья предупредили о снегопаде до конца суток

В ГУ МЧС России по Московской области предупредили жителей региона о снегопаде, который ожидается вечером во вторник и продлится до конца суток.

Так, по прогнозу, сегодня вечером в Подмосковье ожидаются дождь, мокрый снег и снег. Ветер северо-восточного направления усилится до семнадцати метров в секунду.

Граждан призвали быть осторожными на улице при налипании мокрого снега. Слабо укрепленные конструкции следует тщательно закрепить.

Водителям рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов, быть внимательными на дорогах, а также соблюдать ПДД и дистанцию, избегать маневров.