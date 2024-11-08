Жителя Татарстана задержали за участие в украинской террористической организации

В Республике Татарстан задержали 35-летнего мужчину из Набережных Челнов, который поддерживал связь с украинской террористической группировкой. Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по РТ, его целью было оказание содействия в организации диверсий на территории республики.

По информации силовых структур, этот житель Татарстана начал взаимодействовать с представителем украинской террористической организации в ноябре прошедшего года. Общение происходило через мессенджеры Telegram и Signal.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он собирал и передавал данные о объектах оборонной промышленности, а также местных военкоматах в Набережных Челнах. Более того, в лесу он прятал материалы для производства самодельного взрывного устройства.

В связи с этими событиями было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ об участии в террористической организации. По информации «Татар-информ», мужчина признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Ранее сообщалось, что суд вынес строгий приговор гражданину РФ, который подготовил взрывное устройство для разрушения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области по указке украинской разведки.