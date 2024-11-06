Суд дал 22,5 года колонии россиянину за попытку подрыва железнодорожного пути

Суд вынес строгий приговор россиянину, который готовил взрывное устройство для разрушения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области по указанию украинской разведки, как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Решением 1-го Апелляционного суда общей юрисдикции гражданину России Димитренко Александру Александровичу, 1992 г.р., за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 (покушение на совершение взрыва объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ), ст. 275 (государственная измена) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ) УК России, назначено наказание в виде 22 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима (первые 4 года и 6 месяцев тюремного заключения)», — говорится в сообщении ЦОС.

В ФСБ отметили, что приговор вступил в законную силу.

Установлено, что в мае 2022 года Димитренко по координатам, предоставленным куратором Главного управления разведки Минобороны Украины, извлек взрывное устройство из тайника в Воронеже и планировал заложить его под железнодорожное полотно у станции Масловка, однако был задержан по месту жительства.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала террориста, взорвавшего два поезда на БАМе.