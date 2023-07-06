Жительница Наро-Фоминска зарезала мужа во время ссоры

Жительнице Наро-Фоминска предъявили обвинение в убийстве своего мужа. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло накануне в квартире, где проживали супруги. В ходе ссоры 43-летняя женщина нанесла своему мужу ножевое ранение. Мужчина скончался на месте.

В полицию о произошедшем сообщили родственники обвиняемой, которые в момент убийства находились в квартире.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, провели допросы и проверили показания. В ближайшее время фигурантке будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали 42-летнюю жительницу Егорьевска, которая напала на своего мужа с ножом.