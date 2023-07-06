Подмосковные росгвардейцы задержали женщину, напавшую с ножом на своего знакомого

Росгвардейцы задержали в Егорьевске 42-летнюю местную жительницу, которая в ходе ссоры ударила своего знакомого ножом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования экипаж получил сведения о драке в квартире жилого дома на улице Лейтенанта Шмидта. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что женщина во время распития спиртных напитков напала с ножом на своего оппонента и ранила его в бедро.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемую передали полицейским.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали с поличным четверых подозреваемых в угоне автомобиля.