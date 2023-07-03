Жительница Ульяновска организовала нарколабораторию в арендованном доме в Рузе
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Жительница Ульяновска в возрасте 42 лет организовала лабораторию по производству наркотиков в арендованном доме в Рузе. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.
По информации ведомства, женщина сняла дом с участком на территории садового товарищества у деревни Нововолково и организовала в нем нарколабораторию.
В ходе осмотра помещения было найдено оборудование для производства запрещенных веществ, химические реактивы и мефедрон массой свыше семисот граммов.
На женщину завели уголовное дело. В настоящее время она находится под стражей.