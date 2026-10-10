Гонконгский грипп изменился: почему прежние антитела могут не распознать H3N2

Вирусолог Малинникова: в российских вакцинах от гриппа заменили все три штамма

Общество

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что вирус гонконгского гриппа H3N2 заметно изменился и новые варианты могут хуже распознаваться антителами. По ее словам, состав российских вакцин против гриппа обновили: все три штамма заменили по сравнению с предыдущим сезоном.

Почему вирус H3N2 продолжает меняться

Гонконгский грипп, относящийся к подтипу H3N2, циркулирует среди людей с 1968 года. За это время вирус неоднократно менялся, в том числе из-за постепенных изменений его антигенных свойств.

Малинникова пояснила, что из-за таких изменений иммунная система может хуже распознавать новые варианты вируса. Поэтому перенесенная ранее инфекция или имеющиеся антитела не гарантируют полной защиты от заражения.

Зачем обновляют вакцины против гриппа

По словам специалиста, изменения вируса стали причиной обновления состава российских вакцин к новому сезону. В них заменили все три штамма по сравнению с прошлогодним составом.

При этом утверждение о недостаточном коллективном иммунитете к новым вариантам следует рассматривать как оценку специалиста: степень защиты зависит от конкретного варианта вируса и иммунного статуса человека.

Малинникова подчеркнула важность формирования коллективного иммунитета к новым подвариантам гриппа. Обновление вакцин направлено на то, чтобы состав препаратов соответствовал циркулирующим вариантам вируса.

Усилен контроль из-за других инфекционных угроз

Ранее сообщалось об усилении санитарного контроля на границах России из-за рисков распространения лихорадки Эбола. Проверки проходят в отношении людей, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Эта мера связана с отдельной инфекционной угрозой и не означает, что лихорадка Эбола связана с распространением гонконгского гриппа.

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