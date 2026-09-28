Кот Василий каждый раз прятался перед обстрелом и помогал бойцам понять опасность

Черный кот, живший вместе с военнослужащими на перевалочной базе, перед обстрелами уходил в дальний угол блиндажа. Бойцы заметили закономерность и стали воспринимать поведение животного как сигнал, рассказал РИА Новости ветеран СВО Александр Сальников.

Кот по имени Василий жил в блиндаже вместе с российскими военнослужащими. Бойцы регулярно его подкармливали, а со временем заметили, что животное необычным образом реагирует перед началом обстрелов.

Кот уходил в укрытие перед обстрелом

По словам Александра Сальникова, незадолго до начала обстрела Василий каждый раз перебирался в самый дальний угол блиндажа. Спустя примерно 3–5 минут начинался обстрел. Военнослужащие обратили внимание на эту закономерность и стали использовать поведение кота как дополнительный сигнал. Когда Василий прятался, бойцы также старались перейти в укрытие. После окончания обстрела животное покидало свое убежище и возвращалось обратно. Военные заметили, что это происходило после наступления затишья.

Бойцы запомнили поведение Василия

Со временем реакция кота перед обстрелами стала для военнослужащих своеобразной приметой. По словам Сальникова, Василий таким образом помогал бойцам вовремя обратить внимание на возможную опасность.

Сам Сальников отправился в зону СВО в сентябре 2022 года и командовал взводом мотострелковой роты. Он награжден медалью «За отвагу». Сейчас ветеран является депутатом Омского городского совета, лектором общества «Знание» и социальным координатором омского филиала фонда «Защитники Отечества».