Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сначала сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который в авиации используется для сообщения о возможном захвате воздушного судна. После передачи тревожных сигналов связь с экипажем была потеряна, сообщает Channel 12, передает РБК.

На борту находятся 174 пассажира

По имеющейся информации, самолет перевозил 174 человека. Среди пассажиров — 27 детей.

Ситуация возникла во время приближения лайнера к Тель-Авиву. Вместо продолжения полета по запланированному маршруту Boeing резко изменил курс и начал удаляться от города.

Истребители подняли на перехват

После получения тревожных сигналов израильские военные подняли в воздух истребители для перехвата пассажирского самолета. По данным The Times of Israel, воздушное судно в этот момент находилось над районом Саудовской Аравии.

Код 7500 является международно используемым обозначением незаконного вмешательства в работу воздушного судна и, в частности, может свидетельствовать о попытке захвата. При этом сам по себе сигнал еще не позволяет установить, что именно произошло на борту.

Обстоятельства инцидента и причина изменения маршрута самолета пока устанавливаются. Материал продолжает обновляться.