Школьникам Москвы не придется переживать из-за сбоя МЭШ

В Москве задания, пропущенные из-за сбоя МЭШ, не повлияют на оценки

Общество

Домашние задания, которые школьники не успели выполнить или передать через МЭШ из-за временных сбоев, не отразятся на их оценках, сообщает Департамент образования и науки Москвы.

Сбой в отдельных сервисах МЭШ

Ранее столичные власти сообщили о временных нарушениях в работе отдельных компонентов Московской электронной школы. Из-за технических проблем у части пользователей могли возникнуть сложности с доступом к заданиям и их отправкой.

Специалисты устраняют проблемы

Технические специалисты уже проводят необходимые работы для восстановления штатной работы сервисов. В департаменте рассчитывают, что в ближайшее время МЭШ снова будет функционировать в полном объеме.

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