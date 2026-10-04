Школьникам Москвы не придется переживать из-за сбоя МЭШ

Домашние задания, которые школьники не успели выполнить или передать через МЭШ из-за временных сбоев, не отразятся на их оценках, сообщает Департамент образования и науки Москвы.

Сбой в отдельных сервисах МЭШ

Ранее столичные власти сообщили о временных нарушениях в работе отдельных компонентов Московской электронной школы. Из-за технических проблем у части пользователей могли возникнуть сложности с доступом к заданиям и их отправкой.

Специалисты устраняют проблемы

Технические специалисты уже проводят необходимые работы для восстановления штатной работы сервисов. В департаменте рассчитывают, что в ближайшее время МЭШ снова будет функционировать в полном объеме.