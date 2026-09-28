Разбудили Россию: «Европа Плюс» организовала «Живой Завтрак с Бригадой У»

«Европа Плюс» организовала «Живой Завтрак с Бригадой У», музыкальное событие с Вэлом и Вики объединило более 6 тыс. москвичей и гостей столицы в VK Stadium и миллионы слушателей и зрителей в эфире и на онлайн-трансляции. Об этом сообщили в пресс-службе радиостанции.

Вэл и Вики разбудили Россию в 7:00, к ним присоединились популярные артисты: IOWA, Тима Белорусских, LYRIQ, ZVONKIY, Bogdan Medvedi и By Индия. Они исполнили свои самые актуальные хиты со сцены крупнейшего ночного клуба страны. Кроме того, ведущий шоу «РАШ» Артур представил эксклюзивный DJ-сет, Павел Беседин рассказывал со сцены самые свежие и интересные новости, голос «Крутого Подъема» Миша Зайцев брал интервью у артистов и гостей «Живого Завтрака».

«Устроить шоу в 7 утра… мне кажется, что это самая чистая эмоция. Идеально! Во время выступления у нас со зрителями случилась химия, а это самое главное!», - поделилась певица IOWA.

Тима Белорусских поблагодарил всех, кто пел с ним этим утром, а также радиостанцию - за уникальный опыт.

Для участников подготовили тысячи литров кофе, чая и тонны круассанов и сэндвичей, а также спецэффекты, интерактивы, челленджи и призы.

Робот У-стин выбирал участников конкурсов и устроил танцевальный флешмоб, гости «Живого Завтрака» выиграли iPhone 18 Pro и вскрыли сейф со 100 тыс. рублей.

Гостями шоу смогли стать 300 слушателей «Европы Плюс» из Воронежа, Кирова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ярославля. Победители эфирных розыгрышей отправились в Москву на «Живой Завтрак с Бригадой У».

Продюсер шоу «Европы Плюс» Сергей Андреев отметил, что успех мероприятия — результат работы большой команды, которая функционирует как хорошо отлаженный механизм. Вера Яковлева, продюсер шоу «Европы Плюс» добавила, что это «трехчасовой калейдоскоп впечатлений и ярких моментов».