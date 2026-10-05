Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

Октябрь в столичном регионе решил взять паузу перед настоящими заморозками: всю предстоящую неделю температура воздуха в Москве и Московской области будет уверенно держаться выше климатической нормы. Как рассказала Общественной Службе Новостей главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, повторения резких морозов, которые ударили по региону в минувшие выходные, пока не предвидится. Зона отрицательных температур окончательно покинула столичный регион, уступив место сухому и комфортному теплу.

По ее словам, старт недели ознаменуется переменной облачностью и небольшими дождями в понедельник и вторник, однако уже со среды погода стабилизируется. В ночь на вторник в Москве столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, по области — от +5 до +10. Днем воздух прогреется до +12…+14 в столице и до +15 градусов на периферии. Ветер сменит направление с западного на юго-западный, его порывы достигнут 11 метров в секунду. Среда и четверг пройдут без существенных осадков. В четверг погоду будет определять гребень южного антициклона, который принесет заметное потепление: днем в Москве ожидается до +15…+17 градусов, а по области — до +18.

Метеоролог добавила, что пятница, 10 октября, станет кульминацией этого погодного затишья и самым теплым днем семидневки. Ночью в городе будет от +7 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +14…+19 градусов при приятном юго-западном ветре. Однако идиллия продлится недолго: в предстоящие субботу и воскресенье регион вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над Финским заливом. Температурный фон останется высоким — ночью от +4 до +9, днем от +11 до +16 градусов, — но небо затянет тучами, и местами пройдут дожди различной интенсивности, которые, впрочем, затронут лишь меньшую часть территории.

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