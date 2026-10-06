Фестиваль «Добро» в Бронницах: гостей ждут мастер-классы, народные песни и выступления профессионалов

В середине осени Бронницы превратятся в центр подмосковного фольклора. 17 и 18 октября местная детская школа искусств откроет свои двери для участников и гостей Областного открытого фестиваля-конкурса «Добро», который объединит солистов и вокальные ансамбли со всего региона.

Мероприятие проходит в рамках Межрегиональных фольклорных чтений имени П. Г. Яркова и преследует важную цель — сберечь и популяризировать культурное наследие страны. Организаторы подчеркивают, что именно народный мелос остается тем неиссякаемым фундаментом, на котором произрастают все современные направления национального искусства, от любительских проектов до профессиональной сцены.

Конкурсная программа рассчитана на широкий круг исполнителей. На сцену выйдут вокальные коллективы, обучающиеся музыкальных школ и ДШИ, а также воспитанники студий народно-песенного творчества. Выступления пройдут в пяти ключевых номинациях:

• «Вокал-соло»

• «Ансамбли малых форм»

• «Хоры»

• «Ансамбли»

• Специальная номинация «Учитель и ученик»

Программа фестиваля не ограничится соревновательной частью. Гостей и участников ждут практические мастер-классы, погружающие в тонкости региональных исполнительских традиций и народного быта. Украшением культурного праздника станет концерт народного хора Московского областного базового музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина.

Желающие принять участие могут направить заявки в оргкомитет фестиваля по электронной почте brondshi@yandex.ru или уточнить детали по телефону 8(496)4665154.