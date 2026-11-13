«А я что, выгляжу уставшей?»: Муцениеце рассказала о странном вопросе инспектора ДПС

Актриса Агата Муцениеце рассказала подписчикам о необычной встрече с сотрудником ДПС, которая выбилась из привычного сценария. По ее словам, накануне автомобиль остановил инспектор, однако вместо стандартной просьбы предъявить водительское удостоверение и документы на машину он задал неожиданный вопрос — не устала ли она.

Муцениеце пересказала диалог: она спросила, выглядит ли она уставшей, на что сотрудник ответил, что нет, просто спросил. 37-летняя актриса записала видеообращение прямо из салона автомобиля, появившись перед камерой без макияжа, и призналась, что так и не поняла, чем был вызван столь нестандартный интерес. Возможно, это была попытка разрядить обстановку или проявление человеческого участия, но встреча с представителем закона прошла не по протоколу.

Таким образом, речь идет не о конфликте и не о претензиях к инспектору, а о курьезном эпизоде, которым актриса поделилась с аудиторией: остановка закончилась разговором, а не проверкой документов в привычном порядке.