«А я что, выгляжу уставшей?»: Муцениеце рассказала о странном вопросе инспектора ДПС

Агата Муцениеце рассказала о необычном вопросе инспектора ДПС при остановке

Общество

Актриса Агата Муцениеце рассказала подписчикам о необычной встрече с сотрудником ДПС, которая выбилась из привычного сценария. По ее словам, накануне автомобиль остановил инспектор, однако вместо стандартной просьбы предъявить водительское удостоверение и документы на машину он задал неожиданный вопрос — не устала ли она.

Муцениеце пересказала диалог: она спросила, выглядит ли она уставшей, на что сотрудник ответил, что нет, просто спросил. 37-летняя актриса записала видеообращение прямо из салона автомобиля, появившись перед камерой без макияжа, и призналась, что так и не поняла, чем был вызван столь нестандартный интерес. Возможно, это была попытка разрядить обстановку или проявление человеческого участия, но встреча с представителем закона прошла не по протоколу.

Таким образом, речь идет не о конфликте и не о претензиях к инспектору, а о курьезном эпизоде, которым актриса поделилась с аудиторией: остановка закончилась разговором, а не проверкой документов в привычном порядке.

Читайте также

Погода в Подмосковье 1 ноября: прохладно ночью, тепло днем

Погода в Подмосковье 1 ноября: прохладно ночью, тепло днем

Профилактические осмотры ежегодно проходят 26 млн детей в России

Профилактические осмотры ежегодно проходят 26 млн детей в России

История с ИИ и экскурсия с фонариком: что приготовили в музее Долгопрудного на 4 ноября

История с ИИ и экскурсия с фонариком: что приготовили в музее Долгопрудного на 4 ноября

В Ногинске на 70-летний юбилей завода раскрыли секреты производства пломбира для Кремля

В Ногинске на 70-летний юбилей завода раскрыли секреты производства пломбира для Кремля

Реставрация в Сокольниках: Зданию школы на ул. Барболина сохранят колонны

В ВОЗ назвали симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1

В ВОЗ назвали симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1

«Родственники» Тунгусского метеороида устроят в небе яркое шоу в ночь на 12 ноября

«Родственники» Тунгусского метеороида устроят в небе яркое шоу в ночь на 12 ноября

Экономия и хитрость: россиянам раскрыли, что проверить в смартфоне перед поездкой за границу

Экономия и хитрость: россиянам раскрыли, что проверить в смартфоне перед поездкой за границу

Ангела Смерти с огромными крыльями заметили на прогулке в Егорьевске

Ангела Смерти с огромными крыльями заметили на прогулке в Егорьевске

Смертельная кормушка: биолог Слынько назвала продукты, вредные для птиц

Смертельная кормушка: биолог Слынько назвала продукты, вредные для птиц

От пневмококка до грибка: что вызывает воспаление легких и как себя защитить

От пневмококка до грибка: что вызывает воспаление легких и как себя защитить

«Три дня — и на каникулы!». Декабрь закончится короткой рабочей неделей

«Три дня — и на каникулы!». Декабрь закончится короткой рабочей неделей