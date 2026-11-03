Мороженое для официальных приемов в Кремле уже 70 лет делают в Ногинске Московской области. О том, как подмосковное предприятие сохраняет верность традиционным рецептам и поставляет мороженое для первых лиц государства рассказал глава Богородского округа Денис Семенов. Подробности приводит REGIONS .

Завод ведет свою историю с 1955 года, а в 2007 году предприятие официально получило статус поставщика Кремля. Десерты из Подмосковья подают во время государственных приемов на высшем уровне благодаря безупречной эко-сертификации, которую комбинат первым в стране прошел еще в 2001 году.

Секрет успеха ногинского пломбира заключается в строгом соблюдении советских ГОСТов. Производители полностью отказались от использования сухих смесей и пальмового масла — основу десерта составляют исключительно натуральное сгущенное молоко и высокожирные сливки.

В конце 1980-х годов мощность цеха составляла 35 тонн продукции в сутки, а сегодня в летний период предприятие производит до 58 тонн мороженого ежедневно. Несмотря на то что современная линейка насчитывает свыше 60 различных вкусов, флагманским продуктом остается классический вафельный стаканчик. Он стабильно занимает первые места на независимых слепых дегустациях и конкурсах качества, обходя крупных федеральных конкурентов.