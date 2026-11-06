Экономия и хитрость: россиянам раскрыли, что проверить в смартфоне перед поездкой за границу

Лидер команды роуминга «МегаФона» Антон Миклашевский рассказал, как правильно подготовить смартфон к поездке за границу, чтобы контролировать расходы и не остаться без связи. Об этом сообщают «Тульские известия» со ссылкой на компанию.

Настройка роуминга и получение важной SMS-информации

Подготовку к путешествию стоит начать с проверки условий связи у своего оператора в стране назначения, а также в пунктах пересадки. Найти оптимальный пакет услуг лучше еще до вылета — это сбережет бюджет и избавит от необходимости искать местную SIM-карту прямо в аэропорту. По прилете устройство обычно находит сеть автоматом, но если этого не произошло, достаточно перезагрузить гаджет и убедиться, что передача данных в роуминге включена.

Специалист подчеркивает: полностью выключать российскую SIM-карту не стоит. Даже без мобильного интернета она должна принимать обычные SMS, которые необходимы для подтверждения транзакций в банковских приложениях и входа в важные сервисы.

Гибридный сценарий: связка роуминга и eSIM

Выбирать строго между роумингом и туристической eSIM не обязательно — их можно успешно комбинировать.

Роуминг от привычного оператора идеален для коротких поездок, когда важно оставаться доступным по своему номеру и не тратить время на настройки.

Туристическая eSIM выгода при длительном пребывании за границей и активном расходе трафика, но она часто не поддерживает обычные звонки и сообщения.

Комбинированный вариант позволяет запустить интернет через eSIM, а входящие вызовы и сообщения принимать на основной российский номер.

При покупке eSIM туристам из России стоит заранее уточнить правила активации, совместимость гаджета и способы оплаты, так как зарубежные сервисы не всегда принимают карты российских банков.

Фоновые расходы и «период охлаждения»

Чтобы поездка не обошлась в круглую сумму, важно правильно настроить телефон в полете или до него. Если в устройстве две SIM-карты, за передачу данных должна отвечать именно туристическая карта, а автоматическое переключение интернета между ними лучше отключить.

Фоновое обновление приложений, синхронизацию фотографий и создание резервных копий стоит принудительно заблокировать и выполнять только по Wi-Fi. До вылета эксперт советует скачать офлайн-карты, сохранить в память телефона билеты и брони отелей, а также проверить баланс и доступ к личному кабинету оператора.

По возвращении домой путешественники могут столкнуться с так называемым «периодом охлаждения». Для российских SIM-карт после роуминга действует временное ограничение на интернет и SMS продолжительностью до 24 часов, однако его можно снять досрочно, следуя инструкциям оператора.