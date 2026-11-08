В ВОЗ назвали симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1

Симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1 могут напоминать простуду или грипп, поэтому без тестирования определить причину инфекции невозможно. Об этом РИА Новости сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Новый штамм COVID-19 PJ.2.1 продолжает распространяться по миру, и его признаки легко принять за обычную простуду. Как пояснили в ВОЗ, симптомы коронавируса, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать, поэтому по одним лишь ощущениям понять, какой именно вирус вызвал болезнь, нельзя.

В организации отметили: тестирование необходимо в тех случаях, когда установление причины заболевания влияет на тактику лечения или на решения в сфере общественного здравоохранения.

Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили РИА Новости, что риск распространения нового штамма PJ.2.1 в мире растет. За его распространением в организации внимательно следят.

Есть у нового варианта и свои отличия. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова рассказала РИА Новости, что сильная боль в горле и более длительный упадок сил после болезни могут выделять PJ.2.1 на фоне других разновидностей коронавируса.