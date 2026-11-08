В ВОЗ назвали симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1

ВОЗ предупредила об опасности нового штамма PJ.2.1, маскирующегося под простуду

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1 могут напоминать простуду или грипп, поэтому без тестирования определить причину инфекции невозможно. Об этом РИА Новости сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Новый штамм COVID-19 PJ.2.1 продолжает распространяться по миру, и его признаки легко принять за обычную простуду. Как пояснили в ВОЗ, симптомы коронавируса, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать, поэтому по одним лишь ощущениям понять, какой именно вирус вызвал болезнь, нельзя.

В организации отметили: тестирование необходимо в тех случаях, когда установление причины заболевания влияет на тактику лечения или на решения в сфере общественного здравоохранения.

Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили РИА Новости, что риск распространения нового штамма PJ.2.1 в мире растет. За его распространением в организации внимательно следят.

Есть у нового варианта и свои отличия. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова рассказала РИА Новости, что сильная боль в горле и более длительный упадок сил после болезни могут выделять PJ.2.1 на фоне других разновидностей коронавируса.

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