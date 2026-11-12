От пневмококка до грибка: что вызывает воспаление легких и как себя защитить

Ежегодно 12 ноября мир отмечает День борьбы с пневмонией — заболеванием, которое особенно опасно для детей и пожилых людей. О том, как распознать болезнь и защититься от нее, интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Дата появилась в 2009 году по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. Тогда же ВОЗ совместно с детским фондом ООН запустили «Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней». Символ дня — голубые джинсы, олицетворяющие чистое небо и надежду на выздоровление.

Пневмония — это острое инфекционное воспаление легочной ткани. Альвеолы, которые в норме заполнены воздухом, при болезни наполняются жидкостью и гноем, из-за чего дыхание нарушается. Возбудитель — бактерия, вирус или грибок — преодолевает защитные барьеры организма и добирается до нижних дыхательных путей. Чаще всего это происходит воздушно-капельным путем при кашле или чихании, реже — через кровь или лимфу из других очагов воспаления.

По словам пульмонолога клинической больницы «РЖД-медицина» Вячеслава Овечкина, чаще всего люди сталкиваются с внебольничной формой болезни, а главный возбудитель — пневмококк. От него существует вакцина. При этом, как отметил доктор, пневмония не опасна для окружающих, поскольку в первую очередь является признаком сниженного иммунитета.

Среди факторов риска — ослабленный иммунитет, хронические болезни вроде ХОБЛ или диабета, курение, алкоголизм, возраст до 2 лет и старше 65, а также госпитализация и длительная искусственная вентиляция легких. Болезнь делят по условиям возникновения (внебольничная, госпитальная, аспирационная, вентилятор-ассоциированная) и по объему поражения — от очаговой до тотальной.

Типичные симптомы — высокая температура выше 38–40 °C, кашель, одышка, боль в груди при вдохе, сильная слабость и озноб. Однако у детей и пожилых картина может быть стертой: у малышей возможны рвота и потеря аппетита, у старших — спутанность сознания и слабость без жара.

Лечение зависит от возбудителя и тяжести: антибиотики, противовирусные или противогрибковые препараты. Легкие случаи лечат амбулаторно таблетками, средние и тяжелые требуют госпитализации и кислородотерапии. При своевременной диагностике исход благоприятный.

Климат тоже играет роль. Овечкин пояснил, что особенно это касается Крайнего Севера, где суровые условия заставляют организм бороться с неблагоприятными воздействиями окружающей среды. В результате может страдать иммунитет и повышаться риск развития пневмонии. Отдельная проблема — растущая устойчивость микробов к антибиотикам из-за самолечения.

Профилактика — это вакцинация от гриппа и пневмококка, гигиена дыхательных путей, отказ от курения и поддержка иммунитета. Врач рекомендует поддерживать здоровый образ жизни — заниматься спортом и сбалансированно питаться, а вакцинацию от пневмококка называет дополнительной мерой предосторожности, особенно важной для пожилых людей с ослабленным иммунитетом.