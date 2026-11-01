Погода в Подмосковье 1 ноября: прохладно ночью, тепло днем

В начале ноября в Подмосковье установится довольно контрастная погода. Как следует из оперативного прогноза Гидрометцентра РФ, ночь на 1 ноября выдастся прохладной: температура опустится до −2…+3 °C, при этом небо будет преимущественно ясным, осадков не ожидается.

Днем ситуация изменится: воздух прогреется до +6…+11 °C, облачность станет переменной, но дождь так и не прольется — синоптики подтверждают сухую погоду. Ветер будет умеренным, северо-восточным: ночью около 2–7 м/с, днем чуть сильнее — 5–10 м/с.

В целом день подойдет для прогулок, но из-за перепада температур стоит одеваться многослойно.