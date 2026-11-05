«Три дня — и на каникулы!». Декабрь закончится короткой рабочей неделей

Депутат Бессараб: последняя рабочая неделя декабря продлится три дня

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Последняя рабочая неделя уходящего года будет короткой. Как сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»), работать россияне будут только три дня — с понедельника по среду, 28–30 декабря.

Напомнив, что 31 декабря выпадает на четверг, парламентарий пояснила, что этот день станет нерабочим благодаря переносу выходного с воскресенья, 4 января. Таким образом, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января 2027 года включительно.

Кроме того, депутат обратила внимание, что декабрь окажется одним из самых насыщенных в трудовом плане месяцев года: в нем насчитывается 22 рабочих дня. По количеству рабочих часов он делит второе место с сентябрем и октябрем — в каждом из этих месяцев при 40-часовой неделе норма составит 176 часов.

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