Профилактические осмотры ежегодно проходят 26 млн детей в России

ТАСС: профилактические медосмотры охватывают 97% детей

Общество

Ежегодно профилактические медицинские осмотры проходят около 26 млн россиян в возрасте до 17 лет включительно. Это соответствует 97% детского населения страны, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

По словам представителя ведомства, широкий охват обследованиями позволяет специалистам получать систематические данные о состоянии здоровья детей всех возрастных групп — от младенцев до подростков.

Ранее сообщалось, что девелопер назвал главные причины переезда жителей столицы.

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