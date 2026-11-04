Профилактические осмотры ежегодно проходят 26 млн детей в России
ТАСС: профилактические медосмотры охватывают 97% детей
Ежегодно профилактические медицинские осмотры проходят около 26 млн россиян в возрасте до 17 лет включительно. Это соответствует 97% детского населения страны, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.
По словам представителя ведомства, широкий охват обследованиями позволяет специалистам получать систематические данные о состоянии здоровья детей всех возрастных групп — от младенцев до подростков.
Ранее сообщалось, что девелопер назвал главные причины переезда жителей столицы.