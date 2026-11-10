«Родственники» Тунгусского метеороида устроят в небе яркое шоу в ночь на 12 ноября

В ночь на 12 ноября метеорный поток Северные Тауриды достигнет своего максимума, подарив наблюдателям зрелищные вспышки. Об этом рассказали специалисты Московского планетария, передает KP.RU .

Астрономы прогнозируют весьма комфортные условия для наблюдений: растущая Луна не помешает своим свечением, поэтому при чистом небе горожане смогут рассмотреть даже не самые яркие треки.

Северные Тауриды представляют собой вторую часть осеннего дуплета (Южная ветвь потока пролетала 4–5 ноября). Метеоры словно вылетают из созвездия Тельца, породившего название явления. Поиск траектории проще всего вести от Пояса Ориона — цепочки из трех заметных звезд, выше и правее которых расположен Телец. Поток будет менять положение в течение ночи: от востока в 20:00–22:00 до строго южного направления к 02:00, когда метеоры поднимутся максимально высоко.

Считается, что прародительницей потока выступает комета Энке. Схожесть орбит указывает на то, что знаменитый «Тунгусский метеорит» был из того же «семейства». Впрочем, ученые успокаивают: повторение масштабной катастрофы 1908 года не грозит, ведь крупные обломки в потоке отсутствуют.

Интенсивность явления составит около 5–10 метеоров в час. Однако за счет невысокой скорости вхождения в атмосферу (менее 30 км/с) и наличия камушков размером более сантиметра, Тауриды дают медленные, чрезвычайно яркие болиды, превосходящие по светимости Венеру. А для тех, кто не успеет насладиться зрелищем до 10 декабря, уже 17–18 ноября наступит пик другого потока — Леонид из созвездия Льва.