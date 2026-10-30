История с ИИ и экскурсия с фонариком: что приготовили в музее Долгопрудного на 4 ноября

Общество

Фото: [istockphoto.com/Halfpoint]

Долгопрудненский историко‑художественный музей 4 ноября присоединится к акции «Ночь искусств». Гостей ждет насыщенная программа, раскрывающая историю города через разные форматы, возрастное ограничение участников 12+.

Центральным элементом станут киноработы проекта «Надо Видеть. Долгопрудный»: фильмы об усадьбе Кузнецова (27 мин), усадьбе Виноградово (5 мин) и об Умберто Нобиле — итальянском конструкторе, чье имя тесно связано с дирижаблестроением в России (23 мин).

Ленты созданы на базе краеведческих исследований с применением ИИ-технологий. После показа картины о Нобиле запланировано обсуждение с режиссером Ольгой Кониной — зрители смогут узнать о деталях работы над проектом.

В течение дня пройдут мастер‑классы по созданию традиционной народной куклы, а также экскурсии, включая необычную обзорную прогулку по залам музея с фонариками. Отдельной частью программы станет экскурсия «О чем может рассказать портфель экскурсовода».

На протяжении всего мероприятия открыта выставка одной картины — работы Юрия Немцева «Корни». Место проведения: Долгопрудненский историко‑художественный музей (ул. Циолковского, д. 34).

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Долгопрудный

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