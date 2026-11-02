Реставрация в Сокольниках: Зданию школы на ул. Барболина сохранят колонны

В столичных Сокольниках продолжаются работы по масштабной реконструкции исторического корпуса школы № 1282 на улице Барболина. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс», проект реализуется в рамках программы «Моя школа» с тщательным сохранением уникального архитектурного облика строения. Завершить комплексное обновление учебного заведения с почти 90-летней историей планируется в 2027 году.

Здание на улице Барболина обладает богатым историческим наследием: в годы Великой Отечественной войны здесь функционировал эвакогоспиталь, а в 1949 году на его базе открылась первая в Москве и СССР специализированная школа с углубленным изучением английского языка. В ходе работ строители сохранят узнаваемый внешние черты фасада, входную группу с колоннами и балконом. К настоящему моменту специалистами уже заменена кровля, ведутся работы по перекрытиям, укреплению проемов, прокладке инженерии и финишной отделке фасада.

После завершения реконструкции в 2027 году здание предоставит ученикам современные образовательные условия. Внутри оборудуют высокотехнологичные кабинеты, трансформируемые лекционные и выставочные залы, мультимедийную библиотеку, а также обновленные спортивные блоки. На прилегающей территории создадут универсальную площадку для командных игр в баскетбол и волейбол.

Проект модернизации корпуса школы № 1282 является частью единого стандарта обновления образовательной инфраструктуры Москвы. Всего в рамках программы «Моя школа» в следующем году комплексную реконструкцию пройдут еще 85 школьных зданий по всему городу.