Ангела Смерти с огромными крыльями заметили на прогулке в Егорьевске

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

На улицах подмосковного Егорьевска заметили необычного мужчину с огромными черными крыльями за спиной, о чем сообщили очевидцы в местных социальных сетях. На них ссылается REGIONS.

Сумрачный гость в темной карнавальной маске, шляпе и с внушительным крылатым реквизитом отправился на прогулку по городским улицам в прошедшие выходные. Авторами необычного перформанса оказались админы одного из местных пабликов «ВКонтакте», окрестившие своего персонажа Ангелом Смерти.

Впрочем, зловещий образ и мрачное имя ничуть не испугали жителей Егорьевска. Горожане с удовольствием подходили к актеру, чтобы сделать памятные кадры, и удивлялись солидному весу конструкции.

Крылатый прохожий гулял по городу несколько часов. За это время он успел обойти центральные улицы, зайти в торговый центр, пройтись по парку и так же загадочно раствориться в сумерках.

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Егорьевск

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