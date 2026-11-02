Ангела Смерти с огромными крыльями заметили на прогулке в Егорьевске

На улицах подмосковного Егорьевска заметили необычного мужчину с огромными черными крыльями за спиной, о чем сообщили очевидцы в местных социальных сетях. На них ссылается REGIONS .

Сумрачный гость в темной карнавальной маске, шляпе и с внушительным крылатым реквизитом отправился на прогулку по городским улицам в прошедшие выходные. Авторами необычного перформанса оказались админы одного из местных пабликов «ВКонтакте», окрестившие своего персонажа Ангелом Смерти.

Впрочем, зловещий образ и мрачное имя ничуть не испугали жителей Егорьевска. Горожане с удовольствием подходили к актеру, чтобы сделать памятные кадры, и удивлялись солидному весу конструкции.

Крылатый прохожий гулял по городу несколько часов. За это время он успел обойти центральные улицы, зайти в торговый центр, пройтись по парку и так же загадочно раствориться в сумерках.