Русская Православная Церковь не накладывает прямого запрета на использование нейросетей для составления молитв, однако предупреждает, что такая практика может обеднить духовную жизнь верующего. Об этом изданию « АиФ-Хабаровск » рассказал настоятель храма «Благодатное небо» иерей Георгий Ибрагимов.

Священнослужитель подчеркнул, что молитва представляет собой личное общение с Богом и требует духовного труда. Хотя сами технологии не считаются греховными, делегирование написания молитвенных текстов искусственному интеллекту лишает человека важной части духовного опыта. В отличие от канонических молитв, созданных святыми подвижниками на протяжении веков, нейросеть лишь имитирует церковный стиль, не обладая реальным опытом веры.

Отец Георгий также указал на технические и богословские риски: алгоритмы могут смешивать догматы разных конфессий или приписывать выдуманные фразы святым. Кроме того, программа способна красиво оформить просьбы, противоречащие христианской этике, например, о мести или возврате ушедшего супруга. Священник напомнил, что молитва не является магическим заклинанием, действующим от правильного подбора слов. Вместо обращения к ИИ он посоветовал верующим говорить с Богом своими простыми словами или пользоваться традиционным молитвословом и Псалтирью.