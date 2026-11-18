«Адские муки не грозят, но связь с Богом ослабнет»: священник объяснил, почему опасно просить нейросеть написать молитву
Иерей Ибрагимов предупредил об опасности использования нейросетей для молитв
Русская Православная Церковь не накладывает прямого запрета на использование нейросетей для составления молитв, однако предупреждает, что такая практика может обеднить духовную жизнь верующего. Об этом изданию «АиФ-Хабаровск» рассказал настоятель храма «Благодатное небо» иерей Георгий Ибрагимов.
Священнослужитель подчеркнул, что молитва представляет собой личное общение с Богом и требует духовного труда. Хотя сами технологии не считаются греховными, делегирование написания молитвенных текстов искусственному интеллекту лишает человека важной части духовного опыта. В отличие от канонических молитв, созданных святыми подвижниками на протяжении веков, нейросеть лишь имитирует церковный стиль, не обладая реальным опытом веры.
Отец Георгий также указал на технические и богословские риски: алгоритмы могут смешивать догматы разных конфессий или приписывать выдуманные фразы святым. Кроме того, программа способна красиво оформить просьбы, противоречащие христианской этике, например, о мести или возврате ушедшего супруга. Священник напомнил, что молитва не является магическим заклинанием, действующим от правильного подбора слов. Вместо обращения к ИИ он посоветовал верующим говорить с Богом своими простыми словами или пользоваться традиционным молитвословом и Псалтирью.