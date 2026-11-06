Мать забрала больного ребенка из детдома и заставляла сниматься в порно

CNN: в Греции мать забрала дочь из приюта ради съемок порно с ее участием

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Балабанова]

В Греции 52-летнюю женщину приговорили к 15 годам лишения свободы за забор несовершеннолетней дочери из детского дома ради съемок и продажи порнографических материалов, передает CNN Greece.

Трагическая история началась в 2022 году, когда обвиняемая оставила свою девятилетнюю дочь в приюте. Девочка страдала тяжелым заболеванием — серповидноклеточной анемией, требовавшей переливания крови каждые 20 дней, а дома отсутствовали элементарные коммунальные условия и не хватало еды. Позже благотворители помогли семье финансово, и женщина забрала уже 12-летнюю дочь обратно в город Волос.

Однако вместо ухода ребенок подвергся систематическому насилию. Мать принуждала дочь к непристойным действиям, фиксировала происходящее на камеру и продавала контент. Правоохранители обнаружили у фигурантки минимум 17 снимков порнографического характера с участием ребенка. О преступлении стало известно в июле 2025 года, после чего женщину арестовали. На заседании суда она полностью признала вину, заявив, что шла на это ради денег под руководством неизвестного третьего лица, но суд назначил ей 15 лет заключения.

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