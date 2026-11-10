Собеседование — это не экзамен: карьерный консультант объяснила, как выбирать работу

В интервью радио Sputnik она подчеркнула, что это встреча двух сторон, у каждой из которых есть полное право сказать «нет», однако в условиях жесткого рынка, дефицита вакансий и зашкаливающей тревоги соискатели об этом забывают. В состоянии стресса люди склонны игнорировать красные флаги, оправдывать странное поведение рекрутеров и убеждать себя, что просто показалось, но на выходе они обнаруживают, что эта тревога была абсолютно адекватной реакцией на реальность.

Семенова советует приходить на встречу не как проситель, а как эксперт и профессионал, который тоже выбирает себе место работы, и смотреть на процесс найма как на прямую метафору будущего управления. Если на входе царит хаос, он неизбежно станет системой.

Первый и самый показательный маркер — неуважение к вашему времени. Если интервью переносят трижды без внятных причин, рекрутер опаздывает или вы приходите, а вас никто не ждет, это не досадная накладка, а превью того, как компания будет обращаться с вами каждый рабочий день. Хаос в найме всегда означает хаос в управлении, а неуважение на входе — неуважение в системе. Второй тревожный сигнал — размытые ожидания и отсутствие конкретики. Когда на вопрос о том, как выглядит успех в этой роли через год, вы слышите «поймем по ходу» или «главное — включиться», это значит, что через три месяца вас будут оценивать по критериям, которых вы не знали и не могли выполнить. Здоровая организация всегда может четко описать, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а если не может — там либо нет системы, либо ее сознательно скрывают. Третий флаг — подмена реальных процессов красивыми словами о «дружной семье». Когда вместо описания рабочих задач вы слышите оду коллективу, это часто означает, что из людей планируют выжимать ресурсы под соусом «ну мы же свои». Отличить искренность от манипуляции просто: спросите, как выглядит типичный вечер в команде и когда последний раз кто-то задерживался, и, если в ответ звучит раздражение или пауза, вы все поняли.

Четвертый маркер — жалобы будущего руководителя на нынешнюю команду. Если начальник рассказывает, какие в отделе «некомпетентные люди» и «нормальных специалистов не найти», это диагноз не сотрудникам, а управленцу, который не смог поставить задачи или ошибся в найме. Сильный лидер говорит о вызовах, а не ищет виноватых. Пятый сигнал — уход от разговора о деньгах и условиях. Ответы в духе «вилку обсудим позже», «у нас гибкий подход к оформлению» или «мы щедрые, но все зависит от результатов» — это базовое неуважение. Прозрачность в деньгах на старте — залог отсутствия неприятных сюрпризов в будущем. Шестой флаг — текучка кадров, которую объясняют «случайностью» или «личной историей» уволившегося. Люди массово уходят из хороших мест крайне редко, и, если позицию закрывают снова и снова, копать нужно именно в сторону системных проблем компании.

Эксперт призвала не игнорировать эти сигналы, как бы сильно ни был нужен оффер. Цена ошибки — это не только месяцы выгорания, но и удар по репутации при быстром увольнении, потеря здоровья и веры в себя. Семенова предлагает простой принцип: на собеседовании вы тоже интервьюер. Вы задаете вопросы, вы оцениваете ответы, вы принимаете решение и имеете полное право сказать «нет», если что-то не сходится. Мир не рухнет, а вот ваша карьера может, если вы снова согласитесь на это самое «показалось».

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