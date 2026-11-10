Ошибка в записке не пройдет: священники раскрыли, кого не поминают

Священники предупредили о запретах при подаче записок в храме

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Листок с именами, который прихожанин подает на алтарь — вовсе не канцелярская формальность, а богослужебный документ со своим многовековым уставом. Об этом сообщает МедиаПоток со ссылкой на представителей РПЦ.

Записки бывают двух видов: о здравии живых и об упокоении усопших. Имена в обоих случаях пишут в родительном падеже и располагают по церковной иерархии: сначала патриархи и архиереи, затем иереи и диаконы, и только потом миряне. Тот же порядок действует и в записках за умерших.

Но есть и четкие ограничения. Устав не предусматривает поминовения на богослужении тех, кто не прошел таинство крещения: они не члены Церкви, и их имена в записки не вносят. Отдельная категория требует особого решения церковноначалия — без его благословения такие имена в поминальные списки не попадают.

Есть нюанс и с канонизированными подвижниками веры. Имена святых в обычные поминальные записки не вписывают: по уставу им положено особое прославление, которое принципиально отличается от молитв за рядовых христиан.

При этом священнослужители подчеркивают: если за кого-то нельзя подать записку, это не запрет молиться о нем. В таких случаях клирики советуют обращаться к домашней, келейной молитве. Главное — чтобы разговор с Богом был искренним прошением о милосердии и спасении, а не механическим перебором имен.

Ранее председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов объяснил, чем грозит подача записок без участия в богослужении.

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