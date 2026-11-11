Литва планирует задерживать российское и белорусское зерно в порту Клайпеды

Литва намерена ужесточить контроль за российским и белорусским зерном, которое перевозят через порт Клайпеды для дальнейшего экспорта. С 16 ноября власти страны планируют задерживать партии сельскохозяйственной продукции до выяснения места ее происхождения. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Министерства сельского хозяйства Литвы, передает «Парламентская газета» . Новые проверки затронут пшеницу, ячмень, кукурузу и семена подсолнечника. До завершения экспертизы грузы не смогут пройти таможенное оформление.

Проверка происхождения зерна может занять два месяца и даже больше. Причина заключается в отсутствии в Литве лаборатории, способной самостоятельно провести необходимые исследования. Образцы продукции придется отправлять за границу, а сами партии все это время будут оставаться в порту. Если результаты покажут, что сведения в сопроводительных документах недостоверны, власти смогут потребовать возвращения груза отправителю либо его уничтожения. Все расходы, связанные с хранением зерна, проведением экспертиз и дальнейшими действиями с продукцией, планируется возложить на экспортеров.

Литовские власти объясняют усиление контроля подозрениями, что часть зерна могла быть выращена на территориях Украины, находящихся под российским контролем. Проверки такой продукции Вильнюс начал еще в сентябре, однако теперь намерен расширить их применение. При этом действующие ограничения Евросоюза в отношении российского зерна различают импорт и транзит, поэтому перевозки через территорию объединения регулируются отдельно. Ранее Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна, а в Латвии обсуждалась возможность введения заградительной пошлины в размере 300%. Однако латвийские власти признали, что самостоятельно установить подобные ограничения не могут, поскольку соответствующие решения относятся к компетенции Евросоюза. Окончательные результаты литовских проверок и объемы продукции, которые могут попасть под новые меры, пока неизвестны.