Литва планирует задерживать российское и белорусское зерно в порту Клайпеды
Литва планирует задерживать российское и белорусское зерно в порту Клайпеды
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Литва намерена ужесточить контроль за российским и белорусским зерном, которое перевозят через порт Клайпеды для дальнейшего экспорта. С 16 ноября власти страны планируют задерживать партии сельскохозяйственной продукции до выяснения места ее происхождения. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Министерства сельского хозяйства Литвы, передает «Парламентская газета». Новые проверки затронут пшеницу, ячмень, кукурузу и семена подсолнечника. До завершения экспертизы грузы не смогут пройти таможенное оформление.
Проверка происхождения зерна может занять два месяца и даже больше. Причина заключается в отсутствии в Литве лаборатории, способной самостоятельно провести необходимые исследования. Образцы продукции придется отправлять за границу, а сами партии все это время будут оставаться в порту. Если результаты покажут, что сведения в сопроводительных документах недостоверны, власти смогут потребовать возвращения груза отправителю либо его уничтожения. Все расходы, связанные с хранением зерна, проведением экспертиз и дальнейшими действиями с продукцией, планируется возложить на экспортеров.
Литовские власти объясняют усиление контроля подозрениями, что часть зерна могла быть выращена на территориях Украины, находящихся под российским контролем. Проверки такой продукции Вильнюс начал еще в сентябре, однако теперь намерен расширить их применение. При этом действующие ограничения Евросоюза в отношении российского зерна различают импорт и транзит, поэтому перевозки через территорию объединения регулируются отдельно. Ранее Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна, а в Латвии обсуждалась возможность введения заградительной пошлины в размере 300%. Однако латвийские власти признали, что самостоятельно установить подобные ограничения не могут, поскольку соответствующие решения относятся к компетенции Евросоюза. Окончательные результаты литовских проверок и объемы продукции, которые могут попасть под новые меры, пока неизвестны.