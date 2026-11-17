В ночь на вторник, 17 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны отразили крупную атаку беспилотных летательных аппаратов на Московский регион. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в период с 17:00 16 ноября до 07:00 17 ноября в направлении региона летели около 800 беспилотников . Основную часть воздушных целей подразделения ВКС ПВО Министерства обороны перехватили еще на дальних рубежах, а 321 дрон был сбит непосредственно на подлете к Москве.

Градоначальник отдельно отметил успешные действия бойцов недавно сформированного подразделения «Барс Москва», которые несут дежурство совместно с армейскими расчетами ПВО — за последние двое суток они уничтожили около 300 аппаратов. На местах падения обломков в столичном регионе задействованы специалисты экстренных служб.

Работа столичных аэропортов и общая сводка Минобороны

На фоне отражения воздушной атаки Росавиация вводила временные ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах Московского авиаузла. В частности, с 01:43 ночи приостанавливались прием и отправка рейсов во Внукове, Домодедове и Жуковском — с 03:20 они возобновили работу по согласованию с диспетчерскими органами, а к 07:12 ограничения на вылет были полностью сняты. В Шереметьево пауза в работе продлилась 13 минут — с 06:46 до 06:59 утра.

По данным Министерства обороны РФ, всего с 20:00 16 ноября до 08:00 17 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1441 украинский беспилотник самолетного типа над территорией страны. Помимо Подмосковья, атаки отражались еще в двух десятках регионов России — от Белгородской, Брянской и Курской областей до Поволжья, Башкортостана, Крыма, Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей.