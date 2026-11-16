Минобороны РФ: в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили рекордные 1336 дронов

Минобороны РФ: в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили рекордные 1336 дронов

Общество

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 16 ноября, отразили самую масштабную ночную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ за все время наблюдений. Согласно подсчетам агентства РИА Новости на основе официальных данных Министерства обороны РФ, над регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей были перехвачены и уничтожены 1336 украинских дронов, пишет РИА Новости.

Предыдущий рекорд по числу сбитых за одну ночь воздушных целей держался с 29 октября, когда дежурные расчеты ПВО нейтрализовали 1214 беспилотников. Среди других наиболее крупных осенних налетов также выделяются:

  • 13 ноября — сбито 1198 беспилотников;
  • 20 сентября — уничтожено 1110 аппаратов;
  • 30 октября — ликвидировано 1043 дрона;
  • 18 октября — перехвачено 1015 целей.

Статистика атак на Московский регион

Минувшая ночь также вошла в число самых напряженных для противовоздушной обороны Московского региона: в сторону столицы следовали около 600 БПЛА. Основную часть беспилотников военные уничтожили на дальних подступах, а еще 191 аппарат сбили непосредственно на подлете к Москве.

При этом абсолютным максимумом для столичного региона с начала осени остается комбинированный налет в дни выборов в Государственную думу 19 и 20 сентября — тогда российские военные ликвидировали в общей сложности 1,6 тысячи беспилотников, включая 450 дронов, приближавшихся непосредственно к городу.

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