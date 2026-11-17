В Берлине выставили на аукцион бомбоубежище времен Второй мировой войны. Торги за объект, расположенный в районе Шарлоттенбург, назначены на 17 декабря и пройдут в столичном отеле MOA. Об этом сообщает издание Bild.

Стартовая цена лота составляет 398 тысяч евро. Подземное сооружение площадью 618 квадратных метров включает 18 изолированных помещений. В бункере отсутствуют окна, отопление и сантехника, а также современные системы вентиляции, водоснабжения и средства гражданской защиты.

В период Второй мировой войны убежище могло одновременно вмещать до 250 человек. После окончания боевых действий помещения пустовали на протяжении десятилетий. В 2022 году часть бункера временно использовалась для реализации художественных проектов и выставок.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области с начала года на торгах реализовали более 3,5 тыс. объектов.