Экономист Александр Разуваев спрогнозировал рост стоимости красной икры к новогодним праздникам. По его оценке, увеличение цены может составить 10–15%, что прежде всего обусловлено сезонным ажиотажем, сообщает «Абзац» .

«Всегда дорожает на 10–15%. Это связано действительно с новогодними праздниками, с ажиотажем. Спрос вырастет, но он вырастет не только на нормальную икру, но и на всякие заменители. Соответственно, подорожает это не только в магазинах, но и в ресторанах», — пояснил эксперт.

По словам Разуваева, текущий рост цен также может объясняться ранним стартом новогодних закупок. Кроме того, на ценообразование могли повлиять распространяемые в сети слухи о дефиците продукта, которые подталкивают граждан к приобретению товара заранее. Ретейлеры, в свою очередь, действуя на опережение, могут пересматривать стоимость, чтобы сохранить маржинальность.

Ранее сообщалось о том, что в России скупают азиатскую зеленую икру.