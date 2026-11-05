«Просто жесть!» Жители Читы пожаловались на полчища крыс у мусорных контейнеров
Коммунальщики убирают мусор во дворе Читы после жалоб на крыс
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Жители Читы сообщили о массовом скоплении крыс возле контейнерной площадки во дворе одного из многоквартирных домов. На ситуацию обратил внимание телеграм-канал Babr Mash.
На распространенной местной жительницей видеозаписи видно, как множество грызунов перемещается среди мусорных куч у контейнеров.
«Вот они, кишат. [Коммунальщики] поднимают контейнер, а они [крысы] с него аж валятся. Просто жесть. Какие они здоровые, как их много!» — пожаловалась девушка.
По имеющимся данным, в настоящее время на месте работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются собрать разлетевшийся мусор для последующего вывоза.
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